Sint-Ritacollege komt met creatieve oplossing om mondmaskers even te mogen afzetten

Nog vijf keer slapen en dan start het nieuwe schooljaar. En dat onder aparte omstandigheden. De mondmaskers baren vooral zorgen. Want die moeten de leerlingen in principe de hele dag dragen. In het Sint-Ritacollege in Kontich zullen de leerlingen daarom soms buiten les volgen waar het mondmasker even af kan. Het is ook creatief zoeken naar oplossingen voor de activiteiten en uitstappen buiten de schoolmuren die allemaal wegvallen.