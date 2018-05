Eejn brandende friteuse zorgde even voor paniek in Sint-Ursula-instituut in Wilrijk.

Even paniek in Wilrijk vanmiddag. In het Sint-Ursula-instituut in de Sint-Bavostraat was er een incident met een friteuse. Er ontstond een keukenbrand met heel wat rookontwikkeling tot gevolg. Daarop werd beslist om alle 900 leerlingen van de school te evacueren. De schade aan het gebouw was beperkt, in de namiddag konden de lessen dan ook hervat worden.