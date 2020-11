Veel vakantie-activiteiten voor jongeren zijn door de coronamaatregelen noodgedwongen geannuleerd. Maar voor wie jonger is dan 12 jaar kan er in de buitenlucht wel nog één en ander. Uiteraard met enkele aanpassingen en ook per groepsbubbel. Het gaat dan om herfstkampen zonder overnachting. Bij Okiddo in Kapellen zullen deze week 65 kinderen spelletjes spelen, knutselen en sporten.