39 supporters van voetbalclub Antwerp krijgen een boete van 250 euro voor het overtreden van de coronamaatregelen. Vier maanden geleden drongen zo'n 300 Antwerp-fans de Bosuil binnen om afscheid te nemen van de legendarische tribune 2. ??Dat deden ze op de tribune zelf met Bengaals vuur, gezangen en de Last Post. 39 van die supporters van de harde kern van The Great Old moeten daarvoor nu dus een boete betalen. Want samenscholingen zijn, door de coronacrisis, verboden. De harde kern heeft een advocaat aangesteld om de boete van bijna 10.000 euro in totaal te ontlopen.