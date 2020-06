Siska Schoeters en Stef Kamil Carlens zorgen voor magie in 'De Grote Schijn'

De zomervakantie moet nog beginnen, maar het is al volop uitkijken naar de herfstvakantie. Want in de herfst van 2020 brengt De Grote Schijn voor de derde keer een vleugje magie naar het Antwerpse Rivierenhof.

Van 30 oktober tot en met zondag 15 november is het mooiste park van Antwerpen opnieuw decor voor De Grote Schijn. Een plek waar bezoekers kunnen ontsnappen uit de realiteit en wegdromen in een wondere wereld die tot de verbeelding spreekt.

Tijdens een twee kilometer lange avondwandeling kan je genieten van een schitterend totaalspektakel van geuren, geluiden, technologie en natuur. Het wordt opnieuw een feeërieke, magische ervaring en totaalspektakel, met in de hoofdrol: het park. En dat tijdens een volledig nieuwe wandelroute én nieuwe show. Wie wil, kan dat in volledige stilte doen, tijdens de speciaal ingelaste ‘fluisterwandelingen.’

Presentatrice Siska Schoeters – die trouwens opgroeide in Deurne - neemt het ambassadeurschap van De Grote Schijn op zich, terwijl artiest Stef Kamil Carlens de soundtrack componeert. “Inspiratie voor het nummer haalde ik tijdens een wandeling doorheen het Rivierenhof. Het wordt een prachtig, verrassend, melodisch nummer, met orkestrale klanken die je als het ware betoveren.”

www.degroteschijn.be

Tickets vind je online of bij Fnac (zowel online als in één van de winkels). Een standaardticket kost 16 euro. Kinderen tem 12 jaar en 65+’ers betalen 13 euro. Kinderen tot en met drie jaar mogen gratis binnen en er is ook een groepskorting (vanaf 25 personen).