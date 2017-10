Situatie Italiëlei gewijzigd

Vandaag is de verkeerssituatie aan de werken op de Italiëlei dan weer gewijzigd.



De werfzone is op de middenrijbaan uitgebreid van de Tunnelplaats tot de Noorderplaats. Autoverkeer blijft enkel mogelijk op de parallel-rijbanen. De oversteekplaats voor fietsers aan de Ellermanstraat is tijdelijk afgesloten. Fietsers die de Leien willen oversteken, moeten gebruik maken van de Parkbrug of van een nieuwe doorsteek, aan de Duboisstraat.