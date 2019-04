Vrijdag zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog enkele aanpassingen doorvoeren aan de nieuwe lichtenregeling van vijf kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk. De aanpassingen moeten de filedruk in de zijstraten van de Boomsesteenweg verminderen.Door de aanpassingen zal het verkeer op de A12 tijdens de spits minder lang groen krijgen. De zijstraten krijgen in ruil langer groen. De aanpassingen moeten de filedruk in de zijstraten verlichten. In maart werden vijf zwarte kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk maximaal conflictvrij gemaakt Toch zullen chauffeurs sowieso rekening moeten houden met langere wachttijden dan voor de nieuwe lichtenregeling.