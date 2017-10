Situatie Staking vandaag

Vandaag houdt de socialistische overheidsvakbond ACOD een ‘reactiedag’, een staking dus. Daardoor is er hinder bij onder meer het openbaar vervoer en zijn de containerparken gesloten. Ook de postbedeling zal niet optimaal verlopen.

Tom Van de Vreken van de Lijn laat weten dat om6u30 er in Vlaanderen 70 procent van de chauffeurs aan het werk zijn. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten, maar ook elders is de dienstverlening verstoord. Omdat de twee andere vakbonden (ACV-OD en ACLVB) de actie niet steunen, zijn heel wat bussen en trams wel uitgereden.

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer de helft van de trams en een kwart van de stadslijnen. Over de hele provincie is zowat 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Ook in de regio’s Mechelen en Turnhout is er hinder. In Turnhout is circa aan de slag gegaan.

Voor details per lijn kunnen reizigers terecht op www.delijn.be.

Bij de NMBS meldt men licht verstoord verkeer, maar ook hier rijdt momenteel het merendeel. De problemen situeren zich vooral op de lijn Antwerpen-Brussel. In Brussel zelf het de staking het meest te voelen. In de metro daar rijdt enkel lijn 1.

Bij de treinen richting Sint-Niklaas en Roosendaal is er licht verstoord verkeer. Tussen 5 en 6 reed er 80% van de treinen.

De huisvuilophaling zou redelijk normaal moeten verlopen. Containerparken blijven wel gesloten.

Bij de gevangenis in de Begijnenstraat zijn maar 10 van de 70 cipiers aan de slag gegaan.

Door de staking is er veel meer autoverkeer op de baan en is de ochtendspits vroeger op gang gekomen.

Op de E19 is er een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Kontich, in de richting van Brussel.