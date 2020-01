Sjoemelende directeur van parkeerbedrijf riskeert vijf jaar cel

De sjoemelende directeur van parkeerbedrijf Apcoa riskeert vijf jaar cel. De man had op tien jaar tijd 4,5 miljoen euro gestolen van zijn werkgever. Allemaal parkeergeld. Als technisch directeur liet hij geldladen opzij zetten door werknemers. De inhoud liet hij op zijn persoonlijke rekeningen storten. Zijn vrouw, die een luxeleven leidde, riskeert 18 maanden cel. Het parkeerbedrijf Apcoa was de fraude zelf op het spoor gekomen in 2016 en diende toen klacht in tegen de directeur.