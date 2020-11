Skatepark in Ekeren kreeg een kleurrijke street art makeover

Kunstenaarscollectief Treepack riep samen met het District Ekeren de hulp van skaters en Ekerenaars in om een creatieve oplossing te zoeken om het nieuwe skatepark aantrekkelijker te maken. Uit vele stemmen werd het design van kunstenaar Simon Mannaerts gekozen.

Treepack is een kunstenaarscollectief, gespecialiseerd in muurschilderingen en street art-projecten. Met een netwerk van meer dan 200 artiesten coördineren ze kunstprojecten en werken ze concepten op maat uit. Ze werken dag in dag uit om een aangename sfeer en beleving te creëren in publieke ruimtes, en juist om die reden deed het District Ekeren beroep op de expertise van Treepack en kunstenaar Simon Mannaerts om het grauwe skatepark aan te pakken.

Ekeren zocht naar een creatieve oplossing om haar nieuwe skatepark op te waarderen. Daarom hebben ze met kleurrijke en speelse street art de site laten transformeren door Treepack zodat er een aangename sfeer en beleving ontstond voor skaters, sporters, bezoekers en voorbijgangers.

De skaters en sporters (in feite de gebruikers van deze site) en inwoners van Ekeren werden ook betrokken in dit project. Ze konden stemmen tussen een aantal ontwerpen via een online inschrijvingsformulier, dat later bekend gemaakt werd via social media. Het resultaat kun je vanaf 1 november bewonderen!

Dit project werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Treepack, gemeente Ekeren, District Ekeren, alle skaters en inwoners van Ekeren en Simon Mannaerts.

(foto © Treepack)