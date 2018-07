Skatepark in Mortsel zorgt voor onvrede

Naast het woonzorgcentrum Meerminnehof in Mortsel ligt een skatepark maar dat is niet naar de zin van alle buurtbewoners.

Enkele bewoners dienden al klacht in en willen dat het skatepark verdwijnt. Zo zouden de skaters voor overlast zorgen door tot laat in de nacht lawaai te maken, vandalenstreken uit te halen en zelfs brand te stichten. Het stadsbestuur volgt de redenering echter niet en denkt er niet aan om het park te verwijderen, maar wil de politie wel meer toezicht laten houden. Het is in ieder geval duidelijk dat de skaters niet altijd voor overlast zorgen.