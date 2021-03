Nieuws SKM: "Amper 50 mensen hier... ronduit belachelijk."

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

50 mensen in onze winkel. Dat is niet rendabel. Dat zeggen ze bij SKM. De modewinkel is een grote zaak. Van 5000 vierkante meter. En net als andere grote zaken vinden ze de beslissing van het overlegcomité onbegrijpelijk. Winkels mogen maar tot maximum 50 personen ontvangen. Hoe groot je winkel ook is.