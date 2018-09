Slachthuis Noordvlees niet op Voka Open Bedrijvendag door Afrikaanse varkenspest

Varkensslachthuis Noordvlees uit Kalmthout moet noodgedwongen afzien van zijn geplande deelname aan Voka Open Bedrijvendag op 7 oktober omwille van de Afrikaanse varkenspest. De beslissing om het evenement niet te laten doorgaan werd genomen in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en past in de reeks overheidsmaatregelen die afgelopen vrijdag werden uitgevaardigd om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Tijdens Voka Open Bedrijvendag zouden bezoekers een volledige rondleiding achter de schermen van het slachthuis volgen, waarin de werking van de verschillende machines aan de hand van videobeelden zou worden uitgelegd. In samenspraak met het FAVV werd evenwel beslist dat het evenement op 7 oktober bij Noordvlees niet kan doorgaan om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in ons land tegen te gaan.

“We waren al ver gevorderd in onze voorbereidingen voor Open Bedrijvendag, maar willen geen enkel risico nemen. Daarom hebben we in samenspraak met het FAVV beslist om onze deelname hier stop te zetten. Voedselveiligheid is voor ons een absolute prioriteit. De Afrikaanse varkenspest is een ernstige, erg besmettelijke ziekte, die niet gevaarlijk is voor de mens, maar des te meer voor onze varkens. Door de vele bezoekers die wij op 7 oktober verwachtten, zou het risico op de verdere verspreiding van de ziekte toenemen”, zegt Dirk Nelen, CEO van Noordvlees Group.

“We betreuren dat we door overmacht deze beslissing moeten nemen, want we hadden graag aan het brede publiek laten zien hoe wij werken. Maar met het oog op het algemeen welzijn van mens en dier, is dit de enige juiste beslissing. De annulering van onze deelname aan Open Bedrijvendag dit jaar houdt ons echter niet tegen om, als alles goed gaat, volgend jaar wel onze deuren open te stellen.”

Virtueel bezoek aan slachthuis

De niet-deelname aan Voka Open Bedrijvendag betekent voor Noordvlees echter niet het einde van de ingeslagen weg om via een transparante bedrijfsvoering een actieve rol op te nemen in het informeren en consulteren van de consument. In die optiek lanceert Noordvlees op 1 oktober zijn nieuwe website als actief communicatiekanaal, waarop bezoekers een virtueel bezoek aan het slachthuis kunnen brengen. Tevens heeft Noordvlees het charter ‘Vlees voor de toekomst’ van sectorfederatie FEBEV ondertekend. Dit charter moet het engagement van de hele sector voor een goede, veilige en diervriendelijke vleesketen tastbaar maken en kracht bijzetten. Met deze acties wil Noordvlees zijn visie van openheid en transparantie verderzetten.





(Bron : Varkenshuis Noordvlees)

(Foto : Pixabay)