Slachthuiswijk wordt groene ontmoetingsplek

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met covid19 stijgt opnieuw een beetje. Vorige week werden gemiddeld 128 mensen per dag opgenomen. Dat is elf procent meer dan de week voordien. Het aantal besmettingen blijft wel voor de vierde dag op rij dalen, terwijl er nog altijd meer getest wordt. En ook het aantal overlijdens zit in dalende lijn.