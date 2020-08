Slachtoffer gaat dief achterna en recupereert deel buit

Een koppel dat bestolen werd in een café, ging achter de dieven aan en kon de smartphone recupereren. Het geld was verdwenen.

Gisteravond zat een 36-jarige man uit Wilrijk met zijn vriendin iets te drinken in een café in de Van Stralenstraat. Toen hij naar toilet ging, kwamen twee mannen aan zijn vriendin de weg vragen naar het Centraal Station. De twee vertrokken met een wegbeschrijving en de gsm van de man, die op tafel lag. Het koppel ging onmiddellijk naar de verdachten op zoek en kon hen op het Koningin Astridplein aantreffen. Toen het slachtoffer bij de twee verhaal ging halen, kwam het tot een lichte schermutseling. De dieven konden ontkomen en liepen in de richting van de Turnhoutsebaan, achtervolgd door het slachtoffer. Hij kon een van hen tegenhouden tot de politie ter plaatse was. Daarop gaf die de telefoon terug.

Naast de gsm hadden de twee ook nog een som geld meegenomen en een Europese ziekteverzekeringskaart. Die laatste werd op aanwijzen van de opgepakte man in de betonstructuur van de trappenhal van de premetro teruggevonden. Het geld was spoorloos verdwenen, net als de kompaan van de verdachte. De 19-jarige man, geen onbekende voor politie, werd voor verder onderzoek meegenomen. Hij werd vrijdag voorgeleid.

(foto © Belga)