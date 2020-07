In Pulderbos in Zandhoven is een man vreselijk toegetakeld bij een home invasion vorige nacht. Ook een vriend die op bezoek was raakte gewond. Drie gemaskerde mannen vielen gewapend de villa binnen. Volgens de slachtoffers waren ze op zoek naar een kluis en miljoenen drugsgeld. Maar ze zeggen dat de daders zich vergist hebben.