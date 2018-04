Slachtoffer sluit inbreker op in kelder

Toen gisteren in de namiddag één van de bewoonsters van een appartementsgebouw aan de Oranjestraat thuis kwam, betrapte ze een inbreker.

Ze had geluiden gehoord die vanuit de kelder kwamen, en liet onmiddellijk de politie komen. Toen ze naar beneden ging om te gaan kijken, kwam ze oog in oog te staan met de verdachte. De vrouw vluchtte naar boven maar werd vastgegrepen door de inbreker. Nadat ze hem een duw had gegeven, kon ze de kelderdeur na wat duw- en trekwerk weer sluiten en op slot doen. De politie kon de verdachte van 39 jaar, met een aanzienlijk palmares, meenemen naar de cel. De lokale recherche voert het verdere onderzoek. De vrouw van 41 jaar liep lichte verwondingen op en kreeg ook slachtofferzorg aangeboden. In de kelders van het gebouw leek er op het eerste gezicht niks ontvreemd te zijn.