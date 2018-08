Slachtoffer zuuraanval nog steeds in levensgevaar

De vrouw van 40 die gisteren in Antwerpen werd aangevallen met een zuur, is nog altijd in levensgevaar. Ze is voor 70 procent verbrand en wordt in een kunstmatig coma gehouden.

De vrouw werd gisterenmiddag op het Sint-Jansplein aangevallen met zwavelzuur, toen ze op de bus zat te wachten. De vermoedelijke dader van de aanval is de ex-partner van de vrouw. Hij werd gisteren opgepakt in een appartement in Borgerhout, maar kon nog niet meteen verhoord worden omdat hij zwaar onder invloed was. De verdachte is bekend bij het gerecht. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen of de man in de cel blijft.