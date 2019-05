Slachtoffer zuurgooier heeft na 4 jaar en 35 operaties nog steeds geen schadevergoeding gekregen

980 gevallen van intrafamiliaal geweld waar ook kinderen bij betrokken zijn. Zoveel meldingen kreeg het Vertrouwenscentrum voor kindermishandeling vorig jaar. En dat alleen voor de provincie Antwerpen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want ook al worden kinderen niet zelf mishandelt, de impact van geweld in het gezin is groot. En het probleem wordt nog te vaak onderschat.