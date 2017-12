Slachtoffer zuurgooier terug aan het werk in Delhaize

Marina Tijssen, de vrouw die het slachtoffer werd van een zuurgooier, is weer aan de slag als poetsvrouw, in de Delhaize op het Zuid. Bijna drie jaar geleden werd de nu 55-jarige vrouw daar aangevallen door de Nederlander Jelle Frenken. Die overgoot haar met zwavelzuur. Ze raakte daarbij zwaar verminkt. Marina heeft intussen liefst 50 operaties moeten ondergaan, en heeft nog altijd veel pijn. Nog elke dag moet ze naar de kinesist, en toch besliste ze dus om opnieuw aan het werk te gaan. In de krant Het Laatste Nieuws zegt ze dat het haar goed doet om twee uurtjes per dag te werken. De dader werd in mei van dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel. Een schadevergoeding heeft Marina nog niet gezien.

Foto: Belga