Slagbomen Essen ontregeld

De voorbije dagen zijn er storingen geweest aan de overwegen van de Heikantstraat, Paviljoenweg en Nieuwe Heikant/Donkweg in Essen. Deze storingen zijn het gevolg van de extreme en uitzonderlijke temperatuur van de afgelopen week. De sensoren in het spoor reageren op de hitte en zijn hierdoor ontregeld.

Als gevolg van deze onregelmatigheden gingen de rode lichten aan en uit en bewogen de slagbomen van deze overwegen op en neer. Infrabel begrijpt dat mensen zich zorgen maken of zich vragen stellen over de correcte werking van de overwegen.

Toch is het belangrijk om te weten dat er geen enkel veiligheidsprobleem is met deze overwegen. Infrabel benadrukt dat er geen reden tot bezorgdheid is. Zelfs wanneer de elektronische sensoren in het spoor, die de overweg aansturen, last hebben van de warmte, blijven ze gewoon functioneren. Van zodra er een trein aankomt, zal de overweg sluiten, zoals het hoort.

(bericht en foto : Gemeente Essen)