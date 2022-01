Het onderwijsveld wil dat alleen nog kinderen die ZIEK zijn of symptomen hebben thuis moeten blijven. Dat is vanmorgen afgesproken op een overleg tussen Vlaams minister van Onderijs Ben Weyts, de onderwijspartners en een aantal experten. Schooldirecties, scholenkoepels en ouders klagen al langer over de coronamaatregelen omdat de situatie op de scholen stilaan onhoudbaar is.