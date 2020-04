Slager verkoopt peperdure mondmaskers : 50 euro per stuk

Het Orida-fietsteam werd gistermiddag aangesproken door een burger omdat een winkel mondmaskers verkocht aan woekerprijzen. De winkel in de Diepestraat werd gecontroleerd en de politie kon vaststellen dat de masker aangeboden werden voor prijzen tussen de 20 en de 60 euro.

De 30 maskers werden in beslag genomen en geschonken aan de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis. De verkoper in de winkel bleek ook in het zwart te werken.

Ook in de Sint-Gummarusstraat werd een doos mondmaskers in beslag genomen. Een slager bood deze aan voor 50 euro per stuk.