De 'cocoon in a tree' in Kalmthout is een enorm succes. Daarom heeft de provincie Antwerpen beslist om het project te verlengen.

Alle overnachtingen in 'Cocoon in a tree' zijn uitverkocht. Het kamperen in de boomhutten in het Arboretum wordt daarom verlengd. De unieke overnachtingen kunnen nu tot 30 september. Info en tickets : www.terranova.be.

(bericht en foto: Provincie Antwerpen)