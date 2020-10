Nieuws 'Slappe boot' aan Middelheimmuseum verdwijnt (voor even)

Het Antwerpse openluchtmuseum Middelheim is zijn visitekaartje even kwijt. Zowat elke Antwerpenaar kent de zogenaamde 'slappe boot' wel, het opvallende kunstwerk van Erwin Wurm aan het kasteel in het museumpark. Dat is nu tijdelijk verwijderd.