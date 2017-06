Slecht nieuws voor Belkacem

Fouad Belkacem krijgt géén beperkte detentie. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank vanmorgen beslist. Hij zal de gevangenis van Hasselt overdag dus niet mogen verlaten om werk te zoeken of om voor zijn kinderen te zorgen. Dat had hij gevraagd.

Belkacem zit intussen al vier jaar achter de tralies. Hij liep verschillende veroordelingen op en zit pas in 2027 aan zijn strafeinde. De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari vorig jaar, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. Belkacem was niet aanwezig op de uitspraak.