Nieuws Slecht weer lokt massa volk naar binnenspeeltuinen. Misschien wel te veel volk?

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De grote vakantie heeft haar eerste weekend er op zitten. Maar het weer is de kinderen, en hun ouders , nog niet echt gunstig gezind. Daar denken ze natuurlijk anders over bij de binnenspeeltuinen. Zij doen bijzonder goeie zaken met dit slechte weer. De binnenspeeltuinen mogen nog maar net opnieuw open en kennen dus een heel goede start. Misschien wel een beetje te goed in coronatijden.