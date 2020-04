Slechts 1 op 3 kmo's volledig actief in de Provincie Antwerpen

Uit een recente bevraging van UNIZO via Checkmarket, blijkt dat momenteel slechts 1 op 3 KMO’s in de Provincie Antwerpen volledig actief zijn, maar dat een groot deel verwacht deze maand (21%) of begin mei (43%) opnieuw op te starten. “De huidige situatie is economisch onhoudbaar, toch heerst er hoop onder onze ondernemers” zegt Carl Van Dyck, directeur UNIZO Provincie Antwerpen.

37% van de bevraagde ondernemers in de Provincie Antwerpen is open of actief. In vergelijking met de andere Vlaamse provincies, is er in onze provincie nog het grootste percentage KMO’s actief. 39% is gedeeltelijk of volledig gesloten door de overheid. Nog eens 24% besloot zelf vrijwillig gedeeltelijk of volledig hun onderneming gesloten, na het wegvallen van klanten en business.

64% van de ondernemers verwacht (of rekent er in elk geval op) tegen eind april (21%) of tot zeker begin mei (43%) opnieuw volop aan de slag te kunnen. 16% gaat eerder uit van begin juni, 4% van begin juli. Niemand gaat er van uit niet meer terug te kunnen starten. “Dat is echt een lichtpuntje in deze crisistijd”, meent Carl Van Dyck. "Samen met onze ondernemers blijven we er in geloven en doen we elke dag alles om dat ook te doen lukken."

UNIZO rekent op een duidelijke, stapsgewijze strategie om de heropstart van onze bedrijven zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen, rekening houdend met de specificiteit van een aantal sectoren. Als lid van de Economic Risk Management Group (ERMG) zal UNIZO mee waken over een doordachte heropstart van onze economische motor.

