Slechts 60 procent van besmette mensen wordt gecontacteerd

In de Vlaamse Gemeenschap wordt slechts 60 procent van de besmette personen gecontacteerd door contact tracers. Dat heeft epidemioloog Pierre Van Damme gezegd in het VRT-programma Terzake.

'Ongeveer 60 procent van de indexgevallen wordt gecontacteerd. Dus we laten 40 procent eigenlijk onaangeroerd. Van die 60 procent gaat iets meer dan de helft effectief ook contacten doorgeven. Dat betekent dat men in de hele epidemie maar een deel in kaart brengt', zei Van Damme. De epidemioloog van de Universiteit Antwerpen hamerde nogmaals op het cruciale belang van contact- en bronopsporing om een grote tweede golf van infecties met het coronavirus te vermijden.

Frank Robben, ceo van het eHealth-platform wees op het belang van snelheid. 'Wij moeten zo rap mogelijk weten dat iemand besmet is. Daar begint alles mee. Er zijn vandaag labo's waar de tijd tussen het testresultaat en het doorgeven van dat resultaat naar de databank 40 tot 60 uur is. Dat is veel te laat', aldus Robben. Volgens Robben gaat het erom in real time te werken. 'Wij zullen klaar zijn om dat zeer snel door te geven en op de laatste status van een persoon te werken in de loop van augustus, toch zeker eind augustus', zegt hij. Maar dat is volgens de topman van het eHealth-platform enkel doeltreffend indien ook de informatie van huisartsen, labo's en ziekenhuizen en andere bronnen sneller wordt aangeleverd.

