Voor de zesde keer op rij pakt de Antwerpse haven uit met recordcijfers. Dit jaar is de trafiek in de haven met 5,1 procent toegenomen. Vooral de groei in de containertrafiek en de vloeibare goederen is opvallend. Maar 2019 wordt een jaar vol uitdagingen: er is nood aan meer containercapaciteit, de werken aan de Oosterweelverbinding gaan van start en er is de onzekerheid over de Brexit. Maar volgens CEO Jacques Vandermeiren is de Antwerpse haven goed gewapend voor de toekomst.