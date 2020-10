Slechts in twee Antwerpse gemeenten daalt het aantal besmettingen

Japanse onderzoekers hebben nieuw bewijs gevonden voor de noodzaak om regelmatig de handen te wassen in de strijd tegen het SARS-CoV-2-virus. Het virus dat COVID-19 veroorzaakt overleeft 9 uur op de huid. Het nieuwe coronavirus overleeft vijf keer zo lang op de huid van mensen als een griepvirus. Het overleeft negen uur op de mensenhuid, een griepvirus maar 1,8 uur, staat in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases Journal. "De overlevingsduur van negen uur van SARS-CoV-2 op de huid van een mens laat het risico op contactoverdracht in vergelijking met het griepvirus toenemen, waardoor de pandemie wordt versneld", stellen de Japanse onderzoekers. Zij onderzochten de overlevingsduur op de huid van mensen die kort daarvoor waren gestorven. Zowel het coronavirus als het griepvirus worden binnen 15 seconden uitgeschakeld als ethanol wordt gebruikt, dat in handgels zit. Des te langer het nieuwe coronavirus op de huid in leven blijft, des te groter de kans op verspreiding, aldus de onderzoekers. "Handhygiëne kan dat risico verminderen", zeggen de wetenschappers. Bijna 40 miljoen mensen wereldwijd zijn sinds de uitbraak in China eind vorig jaar met het coronavirus besmet. Foto Belga