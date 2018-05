Sleepspits Lauranda verhuist vannacht van het Steen naar Baasrode

Vannacht verhuist de sleepspits Lauranda definitief van het terrein naast Het Steen naar de Provinciale Erfgoedsite Scheepwerven Baasrode. Het principe akkoord hiervoor werd eerder al goedgekeurd door het Antwerpse college, maar nu zijn de technische en administratieve voorbereidingen ook rond. Na een korte tussenstop op de terreinen van de Wijngaard Natie in de Antwerpse haven reist het schip een van de volgende weken door naar de voormalige scheepswerf in Baasrode waar het in 1928 gebouwd werd.

De ongemotoriseerde sleepspits ‘Lauranda’, in 1928 gebouwd op de scheepswerven van Baasrode, is één van de laatste getuigen van een ooit typisch beeld op onze binnenwateren. De Laurande is een voorloper van de gemotoriseerde spits ALYV die momenteel al in Baasrode ligt. De werf Van Praet-Dansaert in Baasrode was gespecialiseerd in binnenschepen, hoofdzakelijk spitsen. “De Lauranda is ingericht als expositieruimte, dus dat komt zeker van pas voor onze erfgoedsite.” stelt gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe.

“Naar aanleiding van de verbouwingen aan het Steen en de verstevigingswerken aan de kaaimuur wordt de collectie uit het Maritiem park verhuisd. Niet alle vaartuigen kunnen een tijdelijke of definitieve plaats krijgen op de Droogdokkensite. De Lauranda zal worden overgebracht naar de Scheepswerven Baasrode, de erfgoedsite op de voormalige scheepswerf waar het schip in 1928 ook werd gebouwd. Het gebruiksrecht wordt voor 10 jaar overgedragen aan de Provincie Oost-Vlaanderen. De Lauranda heeft een groter ontwikkelpotentieel op de Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode dan in Antwerpen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het schip daar een nieuwe plek te geven, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen,”zegt schepen van Cultuur Caroline Bastiaens.

De site aan Het Steen wordt momenteel vrij gemaakt voor de start van de verbouwingen van het oudste gebouw van de stad tot een toekomstgericht bezoekerscentrum.

(bericht en foto : musea en erfgoed stad Antwerpen)