Sleutels verloren: man in levensgevaar na val van derde verdieping.

Iets na middernacht is een man van 28 jaar zwaar ten val gekomen in de Dijlestraat. Het slachtoffer had zijn huissleutel verloren en was via een raam langs de achterzijde zijn woning binnen geklauterd. Toen hij zijn appartement via dezelfde weg wou verlaten en naar beneden sprong, liep het mis en kwam hij op de binnenkoer van het aangrenzende pand terecht. Hij liep daarbij zware verwondingen op en werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.