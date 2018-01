Slim naar Antwerpen en Cloudbike lanceren 300 slimme deelfietsen

Cloudbike is een deelfietsensysteem met fietsen die geopend worden met een smartphone-applicatie, zogenaamde ‘slimme’ deelfietsen. Vandaag rolde Cloudbike 300 deelfietsen uit in Antwerpen. Deze slimme mobiliteitsoplossing wordt gerealiseerd in het kader van de Marktplaats voor mobiliteit van Slim naar Antwerpen.

Vanaf vandaag verschijnt er een nieuw peloton lichtblauwe deelfietsen in het Antwerpse straatbeeld. De Cloudbike-fietsen kunnen gehuurd worden via een smartphone-applicatie die de dichtstbijzijnde beschikbare fiets vindt en het slot ontgrendelt. Na gebruik kan het slot manueel gesloten worden, waarna de rit eindigt en de betaling automatisch verwerkt wordt in de app.

Pay-per-minute

Een ritje kost 0,50 euro voor de eerste 10 minuten. Daarna betaal je 0,05 euro per minuut. Met een dagpas van 7 euro mag je 24 uur lang ongelimiteerd ritjes van telkens 30 minuten (inbegrepen in de prijs) maken. Een rit kan ook gepauzeerd worden. Zo kan je even de winkel binnenspringen zonder dat iemand anders je deelfiets intussen reserveert.

Reportage hierover straks in het atv-nieuws om 18u30