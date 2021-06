Nieuws Slimme luier zorgt ervoor dat mensen kunnen doorslapen... 'soms drie - vier keer gewekt per nacht.'

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Er is een nieuwe luier voor bejaarden. De luier geeft via een sensor aan wanneer hij verzadigd is. Dat signaal stuurt hij door naar een app. Bijzonder handig voor woonzorgcentra natuurlijk. Nu gaan ze daar een paar keer per nacht de mensen wakker maken om te zien of de luier droog is. En dat is niet bevorderlijk voor het slaapcomfort. Met de slimme luier worden de bewoners enkel wakker wanneer dat ook nodig is.