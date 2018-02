Sloop sociale appartementen in Boom ligt stil

In Boom ligt de sloop van 160 sociale appartementen in de Velodroomstraat stil.

Eind november vorig jaar zag u op ATV dat de flats tegen de vlakte moeten, ook al zijn ze nog maar 23 jaar oud. De bouwkwaliteit was ondermaats. In bijna elk appartement waren er problemen met vocht en akoestiek. En de appartementen renoveren zou duurder zijn dan ze plat te gooien en iets nieuws te zetten. Maar nu zijn de werken stilgelegd, omdat blijkt dat de afbraak twee keer meer zou kosten dan voorzien als de aannemer voor een veilige constructie kiest. Het is nu wachten wat er precies moet gebeuren.