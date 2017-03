Slow Art Day in Museum Mayer van den Bergh

Op zaterdag 8 april is het slow art day. Met dit initiatief wel men bezoekers in musea aansporen om langer naar een kunstwerk te kijken. Museum Mayer van den Bergh is een van de Antwerpse musea die deelneemt aan de slow art day.

17 seconden. Meer tijd neemt een gemiddelde bezoeker niet om een kunstwerk te bekijken. Onder het motto ‘less is more’ spoort Slow Art Day mensen aan om langer naar kunstwerken te kijken. Het Museum Mayer van den Bergh organiseert daarom op 8 april twee interactieve rondleidingen met gids. Eén voor volwassenen en één voor kinderen.

Een gids daagt u in groep uit om samen 3 kunstwerken te ontdekken. Stap voor stap ontleedt u samen het werk en botst u op details en diepere betekenissen. De rondleiding voor kinderen is tussen 11 en 12, de rondleiding voor volwassenen is tussen 14u en 15u30. Iedereen die een geldig inkomticket heeft, kan gratis deelnemen aan de rondleiding. Inschrijven is wel verplicht : Stuur een mail naar museum.mayervandenbergh@stad.antwerpen.be.

(bericht en foto : musea Stad Antwerpen)