Sluikstorter betrapt met auto tjokvol bouwafval

Tijdens een anonieme patrouille in Hoboken merkte het wijkondersteuningsteam van de Antwerpse politie in de Zeelandstraat een voertuig dat 's avonds laat helemaal in het hoekje van een parking stond. De 19-jarige bestuurder kon geen zinnige verklaring geven voor zijn aanwezigheid op het late uur op de verlaten plek. De inspecteurs stelden vast dat zijn wagen volgestouwd zat met bouw- en sloopafval in zwarte en blauwe vuilniszakken. Op enkele meters van het voertuig, in het struikgewas, lag een hoop van dezelfde vuilniszakken met hetzelfde type afval. Vermoedelijk was de man eerder op de avond al een deel van zijn afval komen dumpen. De man kreeg een stevig proces-verbaal voor deze overtreding.

Foto Politie Antwerpen