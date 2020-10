Sluikstorter laat gegevens achter

Een sluikstorter heeft wel een domme vergissing gedaan. Hij liet zijn gegevens achter en kon snel opgespoord worden.

Een bedrijf op de Mechanicalaan in Wilrijk contacteerde de politie omdat een sluikstorter heel wat grof vuil, lege oliebussen, kledij en fietsbanden in één van hun containers had gedumpt. De man was wel zo vriendelijk enkele persoonlijke documenten in het afval te steken, waardoor het wijkteam hem kon identificeren en kon confronteren met de feiten. Hij bekende schuld en krijgt de rekening gepresenteerd.

(foto Google Street View)