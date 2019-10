Sluiting café wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een café in de Gemeentestraat te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, tot en met 29 november, gesloten wegens herhaaldelijke illegale druggerelateerde feiten.

De politie had ernstige aanwijzingen dat er in het café drugs zouden worden verhandeld en gebruikt. In mei, juni en augustus van dit jaar controleerde de politie het café. Tijdens de controles waren er meerdere personen aanwezig in het café die in het bezit waren van verdovende middelen. Er waren ook een aantal personen aanwezig zonder geldige verblijfsdocumenten. En in het café werden ook twee wapens gevonden naast drugs en restanten van drugs op de diverse verdiepingen. Daarnaast werden er ook sporen van druggebruik aangetroffen.

Om de drughandel te ontmoedigen in het café en de openbare veiligheid en rust te garanderen, wordt het café nu voor een periode van twee maanden gesloten. Het café ligt in het centrum van de stad waar dagelijks veel gezinnen met jonge kinderen en toeristen langs komen.

(bericht : stad Antwerpen - foto Google Street View)