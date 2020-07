Sluiting café Turnhoutsebaan wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een café op de Turnhoutsebaan in Borgerhout gedurende één maand te sluiten. De zaak blijft tot en met 28 augustus gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Naar aanleiding van aanhoudende overlast controleerde de politie meermaals een café op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Alleen al dit jaar waren er verscheidene meldingen en vaststellingen van nachtlawaai, drugs, illegale tewerkstelling en vechtpartijen. Bij een controle in februari werden in de drankgelegenheid al druggerelateerde feiten vastgesteld.

Tijdens een volgende controle in mei stelde de politie vast dat, hoewel de gordijnen gesloten waren, de lichten in het café nog brandden. De agenten zagen door de gordijnen de uitbater en een man aan tafel zitten met enkele drankjes. Nadat de agenten de uitbater verzocht hadden de deur te openen, merkten ze in het café ook een sterke cannabisgeur op.

Aanvankelijk beweerde de uitbater dat de andere man in het café zijn broer was. Later verklaarde hij dat het een vriend was die iets was komen drinken. De politie deelde mee dat het café omwille van de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus gesloten diende te zijn, en stelde een proces-verbaal op.

Toen de agenten vroegen waar de cannabisgeur vandaan kwam, overhandigde de uitbater hen een zakje met groen kruid. Het bleek om 1,89 gram marihuana te gaan. Ook hiervoor stelde de politie een proces-verbaal op.

Uit de vaststellingen van de politie bleek duidelijk dat de uitbater het café verdoken openhield. Eerder was al vastgesteld dat de uitbater de zaak geregeld onbeheerd achterliet, wat van de drankgelegenheid een aantrekkingspool voor bezit, gebruik en verkoop van verdovende middelen maakt. Dit zorgde tevens voor een stijgend onveiligheidsgevoel bij de omwonenden en voor een aantasting van de openbare rust en veiligheid

(foto Google Street View)