Sluiting club wegens overlast

De burgemeester besliste om De Marchicaclub in de Van Schoonhovenstraat tijdelijk te sluiten. De zaak blijft wegens overlast gedurende twee weken, van 5 april tot en met 19 april, tussen 3 uur ’s nachts en 8 uur ’s ochtends, gesloten.

Sinds een jaar zijn er al tientallen klachten voor geluidsoverlast binnengekomen bij de politie over de Marchicaclub in de Van Schoonhovenstraat. Zij controleerden de club regelmatig, maar telkens wanneer bezoekers of personeel hen opmerkten werd het volume snel naar beneden gedraaid.

Tijdens de verschillende controles bleek dat de uitbater niet de juiste vergunningen had, dat het rookverbod niet werd nageleefd, dat er geen inkijk in de zaak mogelijk was en dat de toegangsdeur verschillende keren slotvast was tijdens de uitbating. Bovendien was er op verschillende momenten sprake van geweld tussen klanten of tussen de portier en een klant. Bij de laatste controle kon de politie vaststellen dat het rookverbod niet nageleefd werd, dat er shisha werd gerookt zonder vergunning, en dat er twee niet-vergunde portiers werden ingezet die boksbeugels bij hadden. Een klant had pepperspray bij zich. Verder trof de politie 15 mensen aan die illegaal in het land verbleven.

De vaststellingen van de politie tonen duidelijk aan dat de uitbating van de club zorgt voor herhaaldelijke overlast en verstoring van de openbare veiligheid. Door de ernst en het aantal vaststellingen, en het feit dat de uitbater geen maatregelen neemt om overlast te beperken, is een sluiting van twee weken – van 5 april tot en met 19 april tussen 3 en 8 uur – noodzakelijk. Bovendien is de uitbater verplicht om een geluidsbegrenzer en een camerasysteem te implementeren. Indien hij dit niet doet, is het niet toegestaan om de club uit te baten tussen 3 en 8 uur.

(Bericht Stad Antwerpen - foto Google Street View)