Sluiting drankgelegenheid zonder uitbatingsvergunning

Het college besliste om een drankgelegenheid in de Terlindenhofstraat in Merksem tijdelijk te sluiten. De zaak blijft gedurende vier weken, tot en met woensdag 29 juli, gesloten wegens het niet naleven van de geldende reglementering.

De politie stelde in 2019 al vast dat er in de keuken van de inrichting in de Terlindenhofstraat een tiental waterpijpen stonden. De uitbater werd op dat ogenblik door de politie op de hoogte gebracht dat er geen shisha mag worden aangeboden zonder geldige uitbatingsvergunning en hij werd aangemaand zich in orde te stellen met de geldende regelgeving. Bij een volgende controle enkele weken later waren meerdere personen waterpijp aan het roken in de inrichting. Om politiecontroles te vermijden hing de uitbater sindsdien af en toe een opschrift aan de toegangsdeur met vermelding ‘privéfeest’. De uitbater kreeg een boete.

Bij een recente politiecontrole in maart 2020 werd opnieuw vastgesteld dat er shisha werd gerookt zonder over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken. De politie nam de zoete geur en rook van shisha waar en stelde vast dat er achteraan in de inrichting zo’n vijftien waterpijpen gebruikt werden door de aanwezigen. De inrichting beschikt niet over een rookruimte.

De uitbater werd opnieuw aangesproken door de politie, maar gaf zoals bij de vorige controle te kennen dat hij niet wist dat dit niet toegelaten was. Nochtans werd hij herhaaldelijk bij elke controle op de hoogte gebracht van de geldende reglementering. De verschillende mondelinge en schriftelijke waarschuwingen, noch de geldboetes blijken enig effect te hebben. Daarom werd besloten om een tijdelijke sluiting van vier weken op te leggen.