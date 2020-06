Sluiting Nachtwinkel wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een nachtwinkel in de Geuzenstraat te sluiten. De zaak blijft gedurende een maand, tot en met 30 juni 2020, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Tijdens een controle vond de politie bij een persoon een gebruikershoeveelheid marihuana. Deze persoon verklaarde dat hij de drugs sinds drie weken koopt in een winkel in de Geuzenstraat. Hij gaf daarenboven een beschrijving van de feitelijke uitbater.

Naar aanleiding hiervan, ging de politie over tot het controleren van de inrichting. Tijdens deze controle werd een combinatie van gebruikersvoorwerpen aangetroffen om druggebruik te vergemakkelijken, zoals lange blaadjes, mondstukjes en grinders. Achteraan zaten twee personen op een bank en tussen de kussens vond de politie een grinder met marihuana en mondstukjes. Bovendien gaf een van deze personen toe dat hij een joint aan het maken was, maar de spullen snel verstopt had omwille van de binnenkomst van de politie. Verder werden er ook enkele plastic zakjes met druksluiting, identiek aan deze waarin de drugs van de koper waren verpakt, gevonden, alsook een maatbeker met cannabisresten en een blik kindervoeding met daarin een plastic zak met cannabisrestanten waarop een drugshond positief reageerde.

Ook bij een huiszoeking van het appartement van de uitbater en de feitelijke uitbater, lag 310 gram marihuana verstopt achter een kinderbed, verdeeld over enkele plastic zakken. Beiden zijn gekend voor druginbreuken.

De zaak, die zich in het toeristische centrum van Antwerpen, in de buurt van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en een school bevindt, werd gerechtelijk verzegeld. De vaststellingen van de politie wijzen erop dat er in de zaak herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Een sluiting van een maand is noodzakelijk om de openbare veiligheid te garanderen en druggebruikers, -kopers en/of -verkopers te ontmoedigen

