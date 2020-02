Sluiting horecazaak wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een horecazaak in de Prins Leopoldstraat te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, tot en met 2 april 2020, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.



Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over druggebruik, drugverkoop, nachtlawaai en sluikstort, ging de politie over tot het controleren van de horecazaak. In 2018 werd de zaak, die toen een andere uitbater had, al eens eerder gesloten wegens druggerelateerde activiteiten.

Tijdens de controle werden enkele klanten verbaal agressief ten aanzien van de politie. Tijdens een tweede controle naar aanleiding van aanhoudende klachten was er geen zaakvoerder of verantwoordelijke aanwezig en hing er een duidelijke cannabisgeur in de zaak. Een klant bezat een gebruikershoeveelheid cannabis, vijf gsm’s en 200 euro. Daarnaast werd er op het toilet een man aangetroffen met drie gsm’s en 99 lege gripzakjes, een verpakking die vaak gebruikt wordt voor het verhandelen van verdovende middelen. Op de grond van de rookruimte werden jointpeuken gevonden, er stond een asbak met een half opgerookte joint en de drugshond reageerde op verschillende plaatsen. Verder stelde de politie tijdens de verschillende controles vast dat er nauwelijks iets geconsumeerd werd.

Uit politietoezicht blijkt verder dat het rolluik vaak half naar beneden gerold is. Zo lijkt de zaak gesloten. Toch betreden verschillende personen dan kortstondig de zaak. Zodra de politie de zaak nadert, wordt het rolluik volledig gesloten en wordt haar de toegang ontzegd.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat er in de horecazaak herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in een buurt die al langere tijd gebukt gaat onder drugproblematiek. Verder creëren de kortstondige bezoeken van mensen, terwijl de zaak een gesloten indruk geeft, een onveiligheidsgevoel bij bewoners en passanten. Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de openbare veiligheid te garanderen en druggebruikers, -kopers en/of -verkopers te ontmoedigen.

(bericht : Stad Antwerpen - foto Google Street View)