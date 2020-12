Sluiting inrichting Brederodestraat wegens drughandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een inrichting in de Brederodestraat te sluiten. De zaak blijft gedurende drie maanden, tot en met 1 maart 2021, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Naar aanleiding van meldingen over de verkoop van verdovende middelen, alsook over de aanwezigheid van afnemers van deze middelen, ging de politie over tot het controleren van een inrichting in de Brederodestraat. Tijdens een kortstondig toezicht zag de politie een man naar buiten komen zonder dat hij iets gekocht had in de inrichting. Bij controle van deze man op straat, verklaarde hij dat hij geen drugs op zak had, maar wel in de inrichting was om drugs aan te kopen. Via jongeren uit de buurt wist hij al geruime tijd dat er in de inrichting cannabis verkocht werd en dat men daarvoor de uitbater moest aanspreken. Hij verklaarde bovendien dat de cannabis in potten zat en in een lokaal achteraan in de winkel verkocht werd. In tegenstelling tot vorige bezoeken, had hij deze keer geen drugs kunnen kopen omdat de uitbater enkel cash geld aanvaardt.

Binnen merkte de politie, bijgestaan door een drughond, de uitbater op achter de kassa. In het lokaal achteraan stond zijn partner achter de toog. Verder waren er in dit lokaal nog vier personen aanwezig, die weliswaar niet in het bezit waren van drugs, maar waarvan een persoon een briefje van 10 euro in de hand had, vermoedelijk om drugs aan te kopen. Ook trof de politie in het lokaal achteraan 2077 euro cash geld aan en een totaal van 296,40 gram cannabis. De zakjes, gevuld met verschillende hoeveelheden cannabis, waren grotendeels verspreid over lege koffiepotten achter de toog. Op de potten stonden de bedragen 10, 20 en 50 euro vermeld. Ook onder de toog lagen drugs. Na de controle werd de inrichting verzegeld en werden de uitbaters gearresteerd.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in de inrichting herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. De zaak in de Brederodestraat bevindt zich in een buurt waar veel gezinnen wonen en in de nabijheid van enkele scholen. Bovendien heerst er een grote commerciële bedrijvigheid en vormt de Brederodestraat een verbindingsweg tussen het Kiel en het stadscentrum. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Een sluiting van drie maanden is noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en druggebruikers, -kopers en/of -verkopers te ontmoedigen.