De Roma teleurgesteld "We hebben nu niks meer"

Het nieuws over de aanhoudende sluiting van De Roma is een harde dobber voor de leveranciers en technici die werk en inkomsten zien verdwijnen. Maar ook de 470 vrijwilligers van de Roma zijn er het hart van in. Vanmiddag kwamen veel van hen een bloemetje tussen de gesloten poort te steken.