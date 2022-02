Een 25-jarige man is al enkele dagen vermist. Op zondag 13 februari verliet Timmy Neyns rond 9 uur zijn verblijfplaats in de Krekelstraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Timmy is 1m70 lang en mager gebouwd. Hij heeft blond haar met een donkere uitgroei en blauwe ogen. Hij heeft een zwarte stretcheroorbel in zijn rechteroor. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een rood-beige T-shirt, een grijze hoody, een blauwe jeans en witte met oranje “Nike Air” sportschoenen. Hebt u Timmy NEYNS gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via mail opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.