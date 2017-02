Sluitingsprijs Putte-Kapellen gaat gewoon door op 10 oktober

De Nationale Sluitings-prijs in Putte-Kapellen vindt dit jaar dan toch gewoon plaats op 10 oktober.

De organisatie meldde in januari nog dat de editie van 2016 de laatste was. De vzw die de koers organiseerde, werd namelijk opgedoekt omdat er te weinig jonge leden waren. Maar al snel meldden zich enkele geïnteresseerden om de koers over te nemen. Morgen is er daarover een belangrijke vergadering. Wie de wedstrijd mee wil organiseren, is niet duidelijk, maar dàt de koers zal plaatsvinden, is wél zeker. En dus weten we op 10 oktober wie de opvolger wordt van Roy Jans als winnaar.