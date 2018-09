Sluitingsprijs Putte-Kapellen wordt opnieuw een nationale wedstrijd

Op dinsdag 16 oktober staat de 85ste editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op de kalender. De slotwedstrijd van het Belgische wielerseizoen wordt vanaf dit jaar opnieuw een nationale wedstrijd, wat kansen biedt om het deelnemersveld nóg aantrekkelijker te maken. Ook nieuw is dat de voorstelling van de renners en de start opnieuw in het epicentrum van de koers, in Putte-Kapellen zelf, zal plaatsvinden.

“De Sluitingsprijs wordt opnieuw een nationale wedstrijd. Deze formule past veel beter bij de spirit van de wedstrijd”, legt Nick Van Den Bosch van organisator Golazo sports uit. De jongste jaren stond de wedstrijd op de internationale kalender als UCI Europe Tour 1.1, maar in een verder verleden is de Sluitingsprijs altijd een nationale wedstrijd geweest. Daar zijn tal van voordelen aan verbonden. Zo zijn de deelnemende ploegen niet beperkt tot een maximum van 7 renners en kunnen we anderzijds ook individuele renners en plaatselijke wielerhelden laten starten. Binnenkort zullen we de eerste namen kunnen bekendmaken.”

Een andere nieuwigheid is dat de rennersvoorstelling van de Sluitingsprijs van het centrum van Kapellen verhuist naar de oude vertrouwde startplaats aan de Ertbrandstraat in Putte-Kapellen. “Ook dit sluit weer beter aan op de historiek van de wedstrijd”, aldus Van Den Bosch. De presentatie begint om 11u45. Een uur later, om 12u50, volgt de officieuze start in de Ertbrandstraat, waar pal op de grens met Nederland traditiegetrouw ook de finish is en blijft. De officiële start volgt een eindje verderop in het Oud Broek in Stabroek, net voorbij kasteel Ravenhof. Het peloton zal tien rondjes van 16,7 km afwerken over Kapels, Stabroeks, Antwerps (Berendrechts) en Woensdrechts grondgebied. Goed voor een wedstrijd van in totaal 167 km.

“Golazo neemt opnieuw de sterke elementen uit het verleden op en combineert deze met een aantal geslaagde vernieuwingen die vorig jaar hebben plaatsgevonden”, gaat Van Den Bosch verder. “Zo is er een gezellige VIP-locatie aan de finish en zullen er onderweg opnieuw enkele tussensprints zijn. De winnaar van die sprintcompetitie zal samen met de winnaar van de Sluitingsprijs gehuldigd worden op het podium. Ook de lokale middenstand zal opnieuw massaal present tekenen om steun te geven aan dit mooie evenement en uiteraard draagt ook de Putse kermis traditiegetrouw bij aan de unieke sfeer van de Sluitingsprijs.”

(Bericht en foto : Sluitingsprijs Putte-Kapellen)